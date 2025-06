‘Send’, multe moderne: “Addio raccomandate, ora è tutto in digitale”

Reggio Emilia, 13 giugno 2025 – Una nuova area digitale per rendere più veloce, economica e sicura la consegna di documenti a valore legale. Anche il Comune di Reggio ha attivato Send, la nuova piattaforma nazionale per le notifiche digitali.

Finanziata grazie al Pnrr, l’iniziativa mira a sostituire le tradizionali raccomandate cartacee, offrendo un sistema più rapido per ricevere comunicazioni ufficiali. In questa prima fase il servizio sarà utilizzato per le sanzioni della Polizia locale, ma l’obiettivo è “estenderlo progressivamente anche ad altri ambiti, come tributi, rimborsi e pratiche amministrative”.

L’assessore comunale Roberto Neulichedl, durante la presentazione ufficiale, ha sottolineato “l’importanza della transizione digitale come strumento di semplificazione e risparmio per i cittadini”. Con lui, Andrea Bertani, dirigente del Servizio sistemi informativi e transizione digitale, che ha spiegato le modalità di utilizzo del nuovo sistema.

“Gli utenti registrati su Send riceveranno le notifiche direttamente sulla piattaforma presente sull’app Io, complete di verbale e bollettino per il pagamento – spiega Bertani –. In alternativa, si possono indicare un indirizzo email o un numero di cellulare, oppure utilizzare la Pec. Il costo della notifica digitale è di appena 2 euro, contro i circa 12 della tradizionale raccomandata”.

Ma se non visualizzo la notifica? Nessun problema. Chi riceverà un avviso sull’app Io, sms o su mail tradizionale e non accede a Send entro i tempi indicati riceverà una notifica cartacea, poiché il sistema considererà fallito il tentativo di notifica digitale. Chi invece non si registrerà proprio alla piattaforma riceverà la tradizionale notifica tramite raccomandata cartacea, ma in questo caso non saranno allegati i documenti oggetto di notifica (multa, avviso di pagamento). Per quelli dovrà recarsi nel punto di ritiro degli atti cartacei indicato in raccomandata (Caf convenzionati). In generale, è importante sapere che la notifica si perfeziona, ovvero assume valore legale, il giorno e l’ora in cui vengono consultati online i documenti notificati.

“Send è già pronta ad accogliere le registrazioni dei cittadini – conclude Bertani – Partiamo con le sanzioni ma entro la fine dell’anno puntiamo ad allargarci a tutti gli atti aventi valore legale, con l’obbiettivo di unificare tutti i servizi”