Seno, screening di prevenzione

Sono aperte le iscrizioni per le visite gratuite previste dalle 9 alle 13 dell’8 marzo, alla sede della Croce rossa di via Tassone a Bagnolo. ‘Prevenire è vivere’ è il motto della Lilt, che con Croce Rossa e Comune di Bagnolo organizza una mattinata di visite al seno, nel giorno della festa della donna, con l’obiettivo di dare ancora più forza alla lotta preventiva contro il cancro. La campagna di prevenzione è rivolta a tutte le donne fra i 20 e i 44 anni. È necessario prenotarsi contattando la Croce Rossa di Bagnolo al numero 0522-952121, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Le visite sono gratuite, ma è consigliato un contributo simbolico di 15 euro, non obbligatorio, per finanziare le iniziative Lilt Salute in Piazza-Benessere dei cittadini, attraverso importanti percorsi di prevenzione e corretti stili di vita.