Senso unico sul ponte del Po per 4 giorni

Si prevedono nuovi disagi per chi transita tra Emilia e Lombardia. Dal 31 gennaio e almeno fino al 3 febbraio sul ponte del Po a Boretto si viaggerà a senso unico alternato, con semaforo o movieri, con limite di velocità a 30 km all’ora.

I provvedimenti, dalle 8,30 alle 17,30, si rendono necessari per consentire il potenziamento del sistema di monitoraggio strutturale del ponte, che è stato installato un anno fa, con aggiunta di strumentazioni per misurare anche i parametri meteorologici e idrologici, oltre che la valutazione numerica del traffico. Un sistema che dovrebbe permettere di monitorare il ponte, individuando eventuali criticità strutturali.

Saranno però giorni di disagi per i cittadini che usano quel ponte per gli spostamenti quotidiani. E non va meglio sull’altro ponte, quello tra Guastalla e Dosolo, dove da mesi è attivo un cantiere, con il traffico a senso unico alternato e grossi disagi per i cittadini, soprattutto nelle ore di punta.