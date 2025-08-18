Sam, un addio pesante

Cronaca
Invitano due senzatetto ad allontanarsi dal portone di casa, marito e moglie aggrediti con un coltello

La coppia, di Reggio Emilia, ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. I carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna di 25 e 34 anni, sequestrando l’arma da taglio

I carabinieri sono intervenuti in via Turri per riportare la calma e hanno denunciato i due senza fissa dimora

Reggio Emilia, 18 agosto 2025 – Una coppia di cittadini rumeni è stata accoltellata da due stranieri che bivaccavano sotto la loro abitazione in via Turri, in zona stazione a Reggio. È accaduto ieri sera intorno alle 22 quando i carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti per una lite degenerata in violenza. 

Secondo quanto ricostruito, i due coniugi 40enni, stanchi della presenza dei due stranieri sotto casa, sono scesi in strada invitandoli ad allontanarsi.

Da qui è nata un’accesa discussione coi due stranieri – un uomo e una donna di 25 e 34 anni, entrambi senza fissa dimora – che hanno estratto un coltello, colpendo la coppia. Sul posto sono arrivati ambulanza e carabinieri. Marito e moglie hanno riportato ferite superficiali, rifiutando il trasporto in ospedale. 

Gli inquirenti, dopo aver riportato la calma, hanno proceduto ad identificare gli aggressori, sequestrando loro il coltello detenuto illegalmente, lungo complessivamente 30 centimetri di cui 15 centimetri di lama. I due sono stati infine denunciati alla procura reggiana con l’accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.

