Sente le invocazioni di aiuto Chiama i soccorsi e salva la vicina

Una donna settantenne è stata soccorsa dopo una accidentale caduta in casa, grazie all’intervento di un vicino che ha sentito le invocazioni di aiuto, facendo mobilitare il personale sanitario. E’ accaduto ieri mattina in un condominio di via Aldo Moro a Fabbrico. Sono stati i vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autoscala, a entrare nell’appartamento attraverso il balcone, per poi consentire l’apertura della porta per fare intervenire il personale dell’ambulanza di Fabbrico. La donna, dolorante per i traumi riportati, è apparsa cosciente e non in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato disposto il trasporto al pronto soccorso di Guastalla. Proprio il tempestivo intervento del vicino di casa ha evitato conseguenze peggiori alla pensionata, bloccata sul pavimento.