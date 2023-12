"Sentenza gravemente condizionata da una serie di errori procedurali"

"Siamo soddisfatti dell’esito del processo di primo grado, perché è emersa una sentenza in tempi abbastanza ragionevoli e con significati ben definiti". A parlare è Yassine Lafram (foto), presidente nazionale dell’Unione comunità islamiche d’Italia. L’associazione da lui guidata è stata la prima, a livello nazionale, a costituirsi parte civile al processo per il delitto di Saman Abbas, che ha emesso condanne di ergastolo per i genitori, 14 anni per lo zio e l’assoluzione per i cugini della vittima.

"Sul caso Saman – aggiunge Lafram – c’è stato uno sforzo per arrivare in tempi brevi a fare giustizia per questa povera ragazza, che ha dovuto subire tremende atrocità. Sapere che i genitori sono condannati all’ergastolo, in qualche modo fa anche da deterrente per tutti coloro che pensano di poter fare uso del corpo dei figli o parenti come pare e piace. La giustizia che funziona porta dietro le sbarre chi commette crimini di questo genere". E aggiunge: "Da subito abbiamo separato in modo netto la questione religiosa da quella retrograda di questa famiglia che ha commesso un indicibile crimine. La religione si è costituita come parte civile per togliere dal campo qualunque ambiguità. La religione non è stata un’attenuante in questa vicenda. Anzi. La nostra posizione, come comunità islamiche, è stata chiara dall’inizio, proprio per sgomberare dal campo da qualunque ambiguità. La sacralità della vita va assolutamente rispettata e tutelata. Come insegna anche la religione islamica". Resta poi la discussa assoluzione di due degli imputati: "Speriamo che vengano accertate ancora di più le responsabilità degli altri membri della famiglia ora assolti. Dal processo emerge anche una loro complicità nella vicenda". E conclude: "Noi siamo rappresentativi di una fede religiosa, di una comunità religiosa che ha condannato da subito questo crimine. Abbiamo emesso un formale parere giuridico religioso contro i matrimoni forzati. Dal punto di vista religioso questi matrimoni non possono essere validati".

Sulla sentenza emessa sul caso Saman, interviene l’avvocato Gianluca Bocchino, che al processo ha rappresentato la Confederazione islamica italiana e la Grande Moschea di Roma: "La sentenza è stata condizionata gravemente da una serie di errori procedurali addebitati dalla Corte alla Procura. Trovo singolare che sia stato comminato l’ergastolo per i genitori di Saman e solo 14 anni per l’esecutore materiale dell’omicidio. Trovo ancora più singolare che siano stati assolti i due cugini, collocati da Hasnain proprio sul luogo del delitto. Non capisco poi perché siano stati esclusi dai risarcimenti il fidanzato e il fratello di Saman. Scelte che non comprendo e che non hanno fatto davvero giustizia alla 18enne uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio forzato".

Antonio Lecci