"Sentenza inaspettata. Vedremo le motivazioni"

"Per noi è una sentenza inaspettata - commenta l’avvocato di parte civile Helmut Bartolini -. La mia assistita aveva incrociato le utenze sue con altre su Facebook e Whatsapp, riuscendo a dare un nome a quello con cui lei chattava e che le chiedeva di spedire i soldi sui conti correnti. Poi anche la Finanza aveva fatto verifiche e individuato gli altri soggetti: nel processo un loro teste aveva spiegato come si era arrivati alle identificazioni, tanto che i bonifici della mia assistita erano stati riscontrati per uno dei quattro. Ora aspettiamo di leggere le motivazioni per capire".