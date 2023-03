Sentieri e promozione turistica, patto col Cai

Accordo di collaborazione tra la cooperativa di comunità il Pontaccio di Vetto e il Cai finalizzato alla valorizzazione del territorio del comune di Vetto. L’accordo è stato firmato nella sala consiliare del Comune di Vetto dal presidente della cooperativa Pontaccio, il vettese Italo Nobili e da Stefano Ovi, presidente del Cai di Reggio; tra i presenti anche l sindaco di Vetto, Fabio Ruffini.

"Il Cai, anche a livello nazionale - spiega il presidente Ovi - sta promuovendo importanti forme di collaborazione con il coinvolgimento delle comunità locali della montagna. E’ proprio in questo ambito che si colloca l’accordo che vede come protagonista una realtà, quella della cooperativa Il Pontaccio, nata per sostenere lo sviluppo economico e sociale". Il Pontaccio e il Cai si impegnano a individuare iniziative comuni per la promozione di attività escursionistiche e ciclo-escursionistiche nel territorio del comune di Vetto, che si estende nell’alta Val d’Enza, e per la valorizzazione culturale, naturalistica e scientifica. Da molti anni il Cai è impegnato nella manutenzione della rete sentieristica di Vetto, con una convenzione che impegna anche lo stesso Comune nell’attuare iniziative: dall’organizzazione di escursioni alle attività di ricerca naturalistica e archeologica con il supporto e l’avallo del proprio Comitato Scientifico Sezionale.

"Particolare attenzione - aggiunge Nobili, presidente de Il Pontaccio – sarà rivolta alla cura e promozione del famoso Sentiero dei Ducati, sostenuto e promosso dal Cai quale percorso storico che, transitando anche dal territorio di Vetto, collega Mantova a Lucca. E’ un sentiero medievale per il quale la cooperativa Il Pontaccio. è diventato un punto di riferimento importantissimo per l’accoglienza e i servizi agli escursionisti in transito. Questo grazie anche alla validissima collaborazione con la cooperativa Coress".

Il sodalizio vettese e il Cai si impegnano inoltre a collaborare per la promozione della rete sentieristica comunale e per la sua manutenzione, anche con il coinvolgimento di altre associazioni e organizzazioni del territorio e dell’Amministrazione comunale di Vetto.

Settimo Baisi