Sentiero Cai sulle tracce della ferrovia Decauville

Entro giugno è prevista la riapertura del sentiero Cai 633, un percorso che, sulla traccia della ferrovia Decauville, realizzata oltre un secolo fa per la costruzione della centrale idroelettrica di Ligonchio, attraversa la splendida Valle dell’Ozola nel crinale appenninico, territorio del Parco Nazionale. Il percorso, legato alla Centrale elettrica e quindi di proprietà dell’Enel (che dopo un incidente ne dispose la chiusura), con una convenzione è stato dato in gestione al Parco Nazionale che ha predisposto l’intervento di ripristino e messa in sicurezza.

"Per ora il sentiero, essendo in corso i lavori di sistemazione, è percorribile solo con guide – afferma il presidente del Parco, Fausto Giovanelli –. Solo quando saranno ultimati gli interventi sarà aperto a tutti. Il costo dei lavori è stato di 150.000 euro. Sarà percorribile a piedi e in mountain-bike, non avrà una riapertura permanente per 360 giorni l’anno, ma dipenderà dalle stagioni. Contiamo di poterlo riaprire a tutti entro giugno".

"Come amministrazione comunale – dice il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti - abbiamo accolto questa iniziativa con grande interesse. La competenza è del Parco, ma il Comune ha dato pieno sostegno all’intervento. La riattivazione del sentiero apre itinerari sull’alta Val d’Ozola al turismo ambientale di movimento alla scoperta del nostro Appennino". La Decauville di Ligonchio è un percorso di grande interesse storico che rappresenta la memoria degli anni in cui si combatteva la prima guerra mondiale, periodo della costruzione della Centrale di Ligonchio dove hanno trovato lavoro tanti montanari.

Settimo Baisi