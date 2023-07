Sentiero dei Ducati: tappa sette Succiso, Miscoso e Lagastrello

La Sezione del Cai Reggio Emilia e la Sottosezione Cai Val d’Enza Geb hanno in programma domenica 30 luglio una escursione che permetterà di percorrere buona parte della tappa 7 del Sentiero dei Ducati (SD), il bellissimo cammino che da Reggio Emilia arriva a Sarzana (www.sentierodeiducati.it). L’escursione partirà da Succiso Nuovo per raggiungere la diga del Lagastrello, punto di incrocio tra le province di Reggio, Parma e Massa Carrara. La tappa 7, assieme alla 8, è quella più in quota di tutto il percorso e attraversa le tipiche faggete dell’alto Appennino. Si cammina infatti fra estese e ombrose faggete inframezzate da belle radure caratterizzate dal giallo delle ginestre, potendo ammirare le imponenti cime dell’alta Val d’Enza come l’Alpe di Succiso e il Monte Malpasso. I boschi, il panorama, i ruscelli attraversati e il lago Paduli (o del Lagastrello) alla fine del percorso danno all’escursione una caratteristica molto ’alpestre’.

Dall’agriturismo della cooperativa di comunità ’Valle dei Cavalieri’ a Succiso Nuovo (1000 m) si scende su strada al guado sul torrente Liocca (m 930). Superato il guado si risale fino al bivio con il sentiero 653 A, per proseguire a destra sul SD attraverso una bellissima faggeta. Un tratto in discesa porta al rio Scuro: lo si supera e si arriva sulla Provinciale per il Passo di Lagastrello. La si segue per un breve tratto per poi prendere a destra il sentiero che porta al borgo di Miscoso (860 m), caratterizzato da una bella chiesa e da belle icone votive in marmo, tipiche di questa zona dell’Appennino. Attraversato Miscoso il SD inizia a salire verso la panoramica Costa Magnano, da cui si può ammirare un ampio panorama sull’alta valle dell’Enza.

Arrivati alla località Costalta (1172 m), il SD prosegue con un percorso suggestivo e praticamente pianeggiante che attraversa le vaste faggete che scendono dal Monte Fugacciaro. Il cammino termina nei pressi della diga del Lagastrello (1152 m) da dove si può ammirare il lago Paduli. L’escursione si effettuerà in pullman. È un percorso che dura 5 ore, soste escluse, con difficoltà E (escursionistiche) e con un dislivello complessivo di 550 metri i n salita e 415 in discesa. Info: www.caireggioemilia.it.

Consigliabile per chi percorre il SD in questo tratto la Carta escursionistica “L’Alto Appennino Reggiano” di GeoMedia e la guida escursionistica “Il Sentiero dei Ducati”, Terre di Mezzo editore, scritta da tre soci del Cai reggiano: Anna Pratissoli, Giovanni Fiori e Carlo Possa.

Il Sentiero dei Ducati attraversa in 12 tappe l’Appennino reggiano e la Lunigiana da Reggio Emilia Sarzana, passando da Quattro Castella, Canossa, Vetto, Succiso, Sassalbo, Casola in Lunigiana, Fosdinovo. Il sentiero è promosso e curato dal Cai Reggio Emilia con la collaborazione delle Sezioni Cai di Fivizzano e Sarzana.