"Sentirsi al sicuro non è così facile"

Nensi Kolthi, studentessa di 21 anni, abita in centro e auspica più sicurezza: "Il centro di Reggio è bello per le sue piazze, le chiese antiche e i piccoli negozi che lo rendono unico. Eppure per una ragazza non è sempre facile sentirsi al sicuro, soprattutto la sera. Sogno un futuro in cui camminare per queste strade significhi libertà, non timore. Un centro più vivo e curato, dove bellezza e sicurezza si incontrino, una città che faccia sentire a casa. Le strade dovrebbero essere più illuminate, i parchi più frequentati e sorvegliati, per dare a tutti, giovani e adulti, la certezza di potersi muovere senza paura, in ogni momento della giornata. La zona rossa annunciata dal prefetto potrebbe essere un primo passo".