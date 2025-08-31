Senza biglietto, picchia controllore e agenti

Ancora un episodio di violenza su un autobus di linea. Nei giorni scorsi un’aggressione si è verificata sulla linea extraurbana tra Correggio e Carpi, dove un passeggero si è rifiutato di esibire il documento ai controllori di Seta, che dovevano redigere il verbale. Poco dopo il confine correggese, in territorio carpigiano, sul mezzo del trasporto pubblico sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

All’altezza della tangenziale Losi i poliziotti hanno cercato di identificare il passeggero, di origine straniera. Ma l’uomo ha reagito con violenza, tanto che tre agenti alla fine sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso ospedaliero. Non risulta coinvolto personale di Seta. Le pattuglie della polizia locale hanno fermato il passeggero, accompagnato negli uffici del comando locale per l’identificazione, conclusa con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione, mancata esibizione del passaporto o permesso di soggiorno. Non è la prima volta che personale del trasporto pubblico o forze dell’ordine vengono aggrediti da passeggeri che cercano di evitare l’identificazione dopo essere stati sorpresi senza biglietto.

"Siamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza. Occorre dotare la polizia locale di ogni strumentazione per mettere gli agenti nella condizione di svolgere al meglio le loro funzioni", dicono dall’Unione Terre d’Argine. Di recente un accordo di collaborazione è stato siglato tra la polizia locale della zona di Carpi e quella del distretto di Correggio.

Antonio Lecci