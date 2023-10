Senza biglietto sul bus inguaia la ex fidanzata

Ha usato le generalità di un’ex compagna di scuola, con la quale oltretutto aveva avuto pure una breve relazione sentimentale, per "scaricare" le sanzioni collegate all’uso dei mezzi del trasporto pubblico senza avere il biglietto. Forse la relazione si era interrotta in modo poco amichevole, visto lo "scherzetto" che un giovane ventenne reggiano ha voluto fare alla sua ex amica e compagna di scuola, la quale si è ritrovata con poco meno di 300 euro da pagare alla società del trasporto pubblico come sanzione per aver viaggiato senza biglietto, almeno un paio di volte.

Il ventenne, di fronte al controllore che contestava l’infrazione, un anno fa aveva fornito dati anagrafici dell’amica, cambiando però il nome al maschile.

È stato scoperto e denunciato per sostituzione di persona dai carabinieri di Campagnola, che hanno condotto le indagini. A scoprire il reato è stata la ragazza, che a fine agosto si è presentata in caserma per sporgere querela contro ignoti, dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento di 281 euro dalla società del trasporto pubblico. Per cercare di risolvere la questione, sono stati nuovamente analizzati i verbali redatti al momento delle contestazioni, risalendo pure alla foto dell’indagato. Grazie al riconoscimento fotografico, effettuato dalla giovane vittima, si è riusciti a identificare vero viaggiatore trovato senza biglietto, che la ragazza conosce molto bene. A quel punto il ventenne è stato identificato formalmente e denunciato alla Procura. E dovrà pure pagare le sanzioni per il mancato possesso del biglietto.

Antonio Lecci