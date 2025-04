Senza biglietto sul treno, litiga con gli agenti. Condannato a dieci mesi e venti giorni

Risultato senza biglietto a bordo di un treno della linea tra Mantova e Modena, un uomo di 53 anni, residente a Reggiolo, era stato invitato a scendere dal convoglio. Ma la sua reazione era stata piuttosto violenta, in particolare ai danni di due agenti della Polfer, che lo avevano identificato all’altezza della stazione di Suzzara. L’episodio era avvenuto nel 2021. In tribunale a Mantova il 53enne abitante a Reggiolo ha dovuto rispondere di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Difeso dall’avvocato Francesco Sorregotti, l’uomo è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni. Quel giorno era in treno con moglie e figlia. Quando è arrivata la capotreno, il 53enne aveva ammesso di non avere il biglietto. Avrebbe potuto proseguire il viaggio pagando la maggiorazione. Nel frattempo sono arrivati due agenti della Polfer, coi quali è iniziata una discussione. La tensione è salita quando, interpretando male le parole degli agenti, avrebbe capito che se fosse sceso avrebbero dato la figlia minore in affidamento. Al processo la difesa aveva chiesto l’assoluzione.