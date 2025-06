Reggio Emilia, 1 giugno 2025 - Senza biglietto e ubriaco in treno minaccia di morte i poliziotti: denunciato 24enne. Il giovane si trovava in un convoglio diretto a Reggio Emilia, proprio alla stazione della città emiliana, sono intervenuti gli agenti di polizia su segnalazione del capotreno. Il fatto è accaduto venerdì sera, protagonista un ragazzo originario di Napoli che è stato denunciato a piede libero con l'accusa di minaccia a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico di servizio e sanzionato, dal punto di vista amministrativo, per ubriachezza molesta. Arrivati in stazione, i poliziotti hanno trovato il giovane impegnato a discutere animatamente con il capotreno - asserendo di avere un regolare biglietto di viaggio rivelatosi invece un biglietto per un autobus in partenza dalla stazione di Bologna e diretto a Napoli - e a disturbare agli altri passeggeri. Una volta fatto scendere dal convoglio per essere condotto in Questura, il 24enne - durante il tragitto - ha più volte insultato gli agenti arrivando a minacciarli di morte. Da qui, una volta effettuati tutti gli accertamenti del caso, la denuncia a piede libero.