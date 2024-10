Senza camice, parafarmacia sanzionata

Blitz dei Nas in una parafarmacia di Reggio, dove hanno sanzionato di duemila euro il legale responsabile per una serie di irregolarità di tipo amministrativo. Nel corso dell’ispezione, i carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Parma hanno riscontrato la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo aziendale, obbligatorio in base ai principi dell’Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points), essenziale per garantire la sicurezza alimentare e sanitaria. Inoltre sono emerse ulteriori criticità, segnalate poi alla competente autorità sanitaria. È stata infatti rilevata l’assenza del farmacista durante alcune fasce di orario di apertura dell’attività, contravvenendo all’obbligo di presenza della figura professionale. Nonché il mancato utilizzo del camice da parte di personale non farmacista, previsto dalle norme vigenti. La parafarmacia inoltre non esponeva agli utenti il nominativo del farmacista, come richiesto per garantire trasparenza nei confronti dei clienti.