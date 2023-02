"Senza il 110% svolta ecologica impossibile"

di Alex Pratissoli

Il governo Meloni, con la decisione presa sul Superbonus, ha scelto di camminare in direzione opposta rispetto agli obblighi europei sull’efficienza energetica e ha confermato che la transizione ecologica del Paese non rappresenta una priorità. La discussione condotta in queste settimane sulle detrazioni fiscali ha volutamente confuso il “perché“ sia fondamentale investire nella riqualificazione energetica degli edifici, con il “come” farlo. Il “perché” è legato alla necessità di ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza del patrimonio edilizio come contributo prioritario alla transizione energetica. (...)

* vicesindaco di Reggio