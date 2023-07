Senza luce nel giorno più caldo dell’anno

Sono state ore di "fuoco", per alcune centinaia di utenze del popoloso quartiere compreso tra via Petrarca, via Boiardo e via Pallaia, a Castelnovo Sotto, alle prese ieri con lavori urgenti di riparazione di una cabina elettrica, con i tecnici di E-distribuzione impegnati per diverse ore. Nei giorni scorsi erano stati affissi volantini che annunciavano il black out elettrico a tutte le utenze del quartiere collegato alla cabina in questione. Ma si è vissuto un evidente disagio dovuto alle temperature di una delle giornate più calde dell’anno, con l’impossibilità di poter usare ventilatori, condizionatori e con tutti gli accorgimenti necessari per mantenere una bassa temperatura nei frigoriferi e nei freezer.

"Ci siamo chiusi ermeticamente in casa – confidano da alcune abitazioni di via Petrarca – cercando sollievo con il solo utilizzo dei ventagli. E, ovviamente, portiere dei frigoriferi chiuse per non disperdere il fresco. Non sono state ore facili".

Qualcuno si è dotato di piccoli generatori elettrici per garantire l’attivazione di freezer e aria condizionata. Altri si sono spostati da parenti o amici in zone del paese non interessate dal distacco della corrente elettrica. E’ stata interessata anche la sede della Pubblica assistenza, ma non sembra aver provocato problemi particolari, con i collegamenti telefonici garantiti. Il black out per la manutenzione è iniziato alle 9 concludendosi poco prima delle 15, in anticipo rispetto all’orario segnalato.

"Si è trattato – spiega il sindaco Francesco Monica – di un intervento d’urgenza, programmato pochi giorni fa per il corretto funzionamento di una cabina. I tecnici hanno lavorato in condizioni difficile, con alte temperature. Speriamo che il problema sia definitivamente risolto".

Antonio Lecci