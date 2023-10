"Senza Mai Arrendersi a Reggiolo": Alessandra Leidi presenta il suo libro

Oggi alle 18 all’Auditorium Fellini-Masina, a Reggiolo, prendono il via gli "Eventi letterari d’autunno" con la presentazione del libro "Sma: Senza Mai Arrendersi" di Alessandra Leidi, giovane madre luzzarese che racconta la sua vicenda per fronteggiare la malattia genetica rara del figlio. Riemergono riflessioni, paure, lotte, buio e luce di giornate estenuanti tra ospedali e medicine, trasmesse in pagine di intense emozioni.