"Senza marciapiedi si rischia la vita"

Sempre molto attento ai problemi della montagna, Paolo Fracassi, in particolare dell’ex comune di Ramiseto dove sono le sue radici. Trasferitosi a Reggio Emilia da giovane per motivi di lavoro, da alcuni anni in pensione, trascorre molto tempo a Ramiseto occupandosi di problemi d’interesse della comunità locale: una frana che minacciava il cimitero di Ramiseto dove è intervenuto l’ente pubblico per la sistemazione, un movimento franoso presso la Bora segnalato alla Provincia e la battaglia per il marciapiede nel centro del paese, sostenuta dagli abitanti di Ramiseto per la loro incolumità. Si tratta di una situazione allarmante e così Fracassi si è fatto portavoce di questo disagio rivolgendosi nuovamente a Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso, per un intervento che non può essere rinviabile. Infatti sono numerosi gli appelli che Paolo Fracassi, delegato del paese montano a nome dei cittadini di Ramiseto, ha rivolto al sindaco Ferretti per ottenere la manutenzione e messa in sicurezza della strada provinciale 15 nel centro abitato, con la costruzione del marciapiede.

"La informo che in più occasioni i cittadini hanno rischiato di essere investiti, – scrive Paolo Fracassi - hanno percepito uno spavento, non dimenticato, con il rischio di essere investiti da qualche mezzo in transito. Io e tanti altri di cui ho conoscenza diretta, in caso di un incidente grave che potrebbe succedere in ogni momento a causa delle motivazioni che le ho inviato, saremo presenti in tutte le occasioni per testimoniare di avere informato le autorità preposte del pericolo esistente per i pedoni, costretti a camminare sulla carreggiata". La misura è colma per Fracassi e per gli abitanti del paese tra cui molti anziani. Tale strada necessita di un intervento per la sicurezza dei cittadini dell’ex Comune, "oggi declassificato a municipalità e dimenticato" sottolinea Fracassi.

Settimo Baisi