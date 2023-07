"Senza misure né condanna definitiva, può giocare"

"Portanova? Sotto il profilo del diritto sportivo può essere tesserato dalla Reggiana e indossare quella maglia". Lo specifica l’avvocato esperto di diritto sportivo, Eduardo Chiacchio, il quale, nelle more, è anche il legale di fiducia della Reggiana: "Ma fino ad adesso non mi ha chiamato nessuno! – sorride -. Vuol dire che la situazione, a Reggio, è sotto controllo". "Il giocatore può vestire la maglia della Reggiana. Portanova ha concluso il primo grado di giudizio, quindi l’iter procedimentale è ancora ‘aperto’, pertanto non è inibito a giocare per un club", aggiunge l’avvocato di Napoli. Dal punto di vista giuridico, due potrebbero essere le condizioni ‘ostative’ ad un tesseramento: "Qualora un giocatore fosse sottoposto ad una misura cautelare, questo potrebbe rappresentare un ostacolo al suo regolare tesseramento – spiega Chiacchio –. Ma non pare essere questo il caso". Il secondo? "Quello di una sentenza passata in giudicato. Ma anche in questo caso, non vedo problemi. I tempi della giustizia ordinaria, anche se si sono velocizzati, consentiranno al ragazzo di completare la stagione con la Reggiana senza problemi". Al di fuori di questo ‘recinto’ giuridico, Chiacchio non va: "Che valutazione do di questa operazione? Non mi permetterei mai di farne – conclude -. Non ho elementi in mano, a parte quello che si è letto sulla stampa, per poter trarre delle conclusioni".

Ni. Bo.