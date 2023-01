"Senza neve a rischio le provviste d’acqua"

"Ciò che preoccupa di più è la mancanza di neve. Le montagne e i ghiacciai sono le nostre ’provviste per l’estate’ e non possiamo permetterci che le falde acquifere non siano ristorate. In questa situazione si vive alla giornata". Lorenzo Catellani, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Reggio, spiega la situazione idrica in provincia.

"Al secondo anno siccitoso, molti imprenditori avevano puntato forte su cereali invernali come il frumento, dato che in questa stagione di solito c’è più acqua. Nemmeno quelli però sono fioriti bene". Il tutto dopo un’estate non facile: "In primavera molti avevano investito nel mais dato che l’Ucraina (uno dei suoi maggiori produttori) è in crisi, ma agosto era stata una vera ecatombe con la produzione dimezzata. Un altro dramma è stata la soia". Le nostre zone hanno pagato un deficit in particolare: "Le foraggere. Considerata l’importanza del Parmigiano Reggiano nella nostra provincia, la loro crisi è un colpo duro. A maggior ragione in collina e montagna, dove le difficoltà d’irrigazione hanno ridotto la produzione anche del 30%".

L’emergenza non è nell’immediato: "Le piogge delle scorse settimane hanno riportato in buone condizioni le colture invernali, il vero problema potrebbe essere l’estate dato che la neve sta mancando completamente". I problemi sono strutturali, in particolare per la val d’Enza: "Il Ministero delle Infrastrutture ha raccolto 19 progetti di invasi per il Po e i suoi affluenti. Di questi, quello per l’Enza è stato giudicato il più urgente, il primo da realizzare. È una mancanza storica e importantissima, ma sono tante le infrastrutture per la raccolta e la distribuzione dell’acqua di cui il nostro settore avrebbe assai bisogno".

La siccità non è il solo problema: "Non essendoci mai stato freddo alcune piante come la vite e gli alberi da frutto hanno ancora molta acqua al loro interno. Sono in dormienza, perché le giornate si sono accorciate, ma se la temperatura dovesse abbassarsi sarebbero soggette a forti ghiacciate". Per l’uva sarebbe la terza ghiacciata in sei anni dopo quelle del 2021 e (la più pesante) 2017, un dato terribile. Ma anche le piante primaverili rischiano: "Penso per esempio all’albicocca. Se per la temperatura mite dovesse fiorire già in questo periodo, con un abbassamento nei prossimi mesi potremmo perdere anche lei. Perché le piante possano riprendere i ritmi normali servirebbe un gennaio-febbraio freddo".

Un nuovo clima comporta anche nuovi insetti: "Se rimarrà caldo arriveranno esseri sconosciuti all’ecosistema che avranno vita facile nel danneggiare i raccolti. Per combatterli useremo insetti antagonisti, un metodo biologico, in modo da creare nuovi equilibri".

Il riscaldamento ormai è un dato di fatto e secondo alcuni bisognerebbe adeguarsi con coltivazioni più resistenti alla siccità. Catellani è convinto: "No. Non siamo un paese secco, il problema climatico sta negli estremi. Se investiamo su piante che bevono poco le perdiamo ogni volta che viene una bomba d’acqua: non bisogna inserire nuove piante ma lavorare il più possibile a miglioramenti genetici per quelle che già abbiamo. Siamo orgogliosi delle nostre colture che sono tradizionali, sostenibili e ricche: non c’è motivo di cambiarle".

Tommaso Vezzani