Senza patente, cerca di sfuggire ai controlli. Ma viene trovato pure con la droga: arrestato

Ha provato a sottrarsi ai controlli di polizia e gli agenti si sono insospettiti. L’uomo, un 35enne di origine marocchina e residente a Parma, è stato trovato in possesso di 23 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish e di 500 euro in contanti. Ed è stato arrestato.

Il magrebino è stato fermato da una Volante, impegnata in un normale posto di blocco, venerdì pomeriggio alle 18 in via Martiri di Piazza Tien an Men. Era alla guida di uno scooter e quando ha visto l’auto della polizia, ha aumentato la velocità cercando di farsi spazio tra le auto incolonnate nel traffico. Gli agenti hanno intimato l’alt. Alla richiesta dei documenti, ha esibito solo il passaporto. Ma dai successivi accertamenti in database, è risultato essere sprovvisto della patente di guida. Portato in questura per altri controlli, l’uomo – con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti – è stato perquisito. E qui i poliziotti hanno trovato la droga poi sequestrata. Infine sono scattate le manette.