"Senza telefono da due mesi: ora basta"

"Le linee telefoniche di via Cimarosa e via Giordano non funzionano da quasi due mesi. Gli anziani non sanno come fare in caso di emergenza". È un disservizio ormai prolungato e capace di creare problemi potenzialmente seri, quello segnalato da un abitante di via Cimarosa a Reggio Emilia e rilanciato dal consigliere comunale di Coalizione Civica Dario De Lucia (nella foto). Dalla fine di novembre, la linea telefonica fissa della Tim in via Cimarosa, via Giordano e altre strade limitrofe nel quartiere Regina Pacis non funziona. E le segnalazioni all’azienda telefonica non hanno dato esito, se non la conferma di un guasto. Nel frattempo, gli utenti continuano a pagare le bollette che vengono comunque emesse. Aspetto ancora più serio: si parla di una zona residenziale con molti condomini dove vivono anche numerosi anziani, che senza il telefono fisso sono in forte difficoltà nel comunicare all’esterno, pure in caso di problemi di salute o esigenze gravi.

"Il 25 novembre si è interrotta la linea telefonica Telecom a cui siamo collegati io, altri vicini e molte altre persone. A nulla sono valsi i nostri solleciti, né tanto meno le nostre lamentele. Ci rispondono che si tratta di un guasto importante che necessita della sostituzione di cavi per essere risolto", spiega Patrizia Nasi, una residente di via Cimarosa che si è fatta carico di dar voce alla problematica collettiva.

"Quella che ci segnalano gli abitanti di via Cimarosa è una situazione grave, e finora è anche andata bene che nessuno abbia avuto problemi di salute e sia trovato senza la possibilità di dare l’allarme", commenta De Lucia. "Chi deve dare risposta è prima di tutto Telecom, ovviamente, e chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi in questo senso. Questo è un problema collettivo, della comunità, ed è necessario fare tutto quanto sia nella facoltà del Comune".