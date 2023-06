"Senza tetto, quali iniziative?"

Un’interrogazione sull’incremento dei senza tetto sul territorio scandianese è stata presentata dal gruppo misto di Scandiano. I consiglieri Chiara Ferrari e Alessandro Nironi Ferraroni spiegano che Scandiano "detiene il secondo posto, dopo Reggio, per la presenza di senza tetto e senza fissa dimora con ben 73 persone: questo numero si presume essere variato in quanto la rilevazione risale alla fine del 2021. Oggi molti degli assegnatari di indirizzi fittizi dimorano all’interno di automezzi, garage o rifugi di fortuna".

La minoranza chiede risposte per conoscere "quali iniziative, in collaborazione con le associazioni locali, siano state attuate e quali debbano essere ancora approntate per arginare o risolvere il problema dell’emarginazione". I consiglieri chiedono chiarimenti sul piano di accoglienza per la tutela dei più vulnerabili e i dati aggiornati del 2022 sui senza tetto e fissa dimora.