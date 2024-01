Senzatetto ucciso. Compagni sotto choc: "Voleva cambiare vita. Con lui fino all’ultimo"

Ci hanno sperato fino all’ultimo, pregavano che il loro amico potesse farcela, si sono detti che a breve gli avrebbero mostrato le foto di quando erano andati a trovarlo in ospedale. E allora ci avrebbero riso su, tutti insieme. Invece Amrik Singh a ‘casa’ non è mai tornato: è morto in quel letto di ospedale dopo 12 giorni di agonia. Dopo essere stato massacrato da un altro senzatetto: una lite per il posto da occupare sulla banchina del binario 1, alla stazione storica. Maria Diletto, alla guida dell’associazione La nuova luce, non riesce a darsi pace mentre ripensa a com’era allegro Singh, al suo modo di scherzare: è stata al suo fianco fino all’ultimo giorno. "Non si può morire così, nell’indifferenza di tutti". Forse domani un momento di preghiera per lui in stazione. "Vanno bene anche cinque minuti, basta che se ne parli. Queste persone sono invisibili, sono lì, sotto gli occhi di tutti, ma il mondo non li vede". Amrik "aveva attraversato diverse fasi – racconta Diletto –, in passato non stava sui binari ma in un posto vicino alla stazione. Poi si era rimesso in sesto e aveva lasciato quella vita. Per un po’ non l’ho più visto. Dopo qualche mese mi sono sentita chiamare ‘Maria Maria‘. Era lui. Mi sono trovata davanti un’altra persona rispetto a quella che conoscevo. Mi ha detto di aver trovato un lavoretto. Ha aspettato che finissi di dar da mangiare ai senzatetto perché doveva dirmi una cosa. ‘Ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto per me quando ero in stazione, non mi scorderò mai di quanto hai fatto, per tutti noi’ – ricorda Diletto, la voce rotta dal pianto –. Mi ha chiesto se potevamo fare una preghiera insieme. C’era anche don Emanuele. Ci siamo presi per mano. Al di là del credo di ciascuno, è stato un momento di umanità intensissimo". Amrik parlava bene italiano, sottolinea Maria. Era pieno di vita, volenteroso. Poi un giorno lo ha ritrovato in stazione. "L’esperienza insegna che tanti provano a lasciare la vita di strada ma poi spesso purtroppo ci ricascano. Ultimamente era molto provato, dormire per terra ti distrugge. Diceva basta, voglio uscire dalla vita di strada". Poi, nella notte tra il 29 e il 30, c’è stata l’aggressione. "Provo molta rabbia, si creano tensioni per nulla. Si litiga per delle cose futili, cose che nella normalità ti strapperebbero una risata. Invece lì, per quelle cose, si ammazzano". Sotto choc i suoi compagni di strada. "Per gli altri era come un fratello, quando vivi così condividi tutto, gioie e dolori, non esistono differenze di nazionalità o fede. Si sta per terra, tutti insieme, ci si aiuta". In ospedale c’era un viavai continuo dei suoi amici. "Io ci sono stata mercoledì – ricorda Diletto –, lì ho trovato uno dei ragazzi della stazione, dopo un po’ ne è arrivato un altro. Dicevano ‘è forte, tornerà, ce la farà’. Sapevamo che le sue condizioni erano disperate ma, come si dice, la speranza è l’ultima a morire. Fuori dalla Rianimazione ci siamo fatti una foto insieme. ‘Così, quando torna, gli facciamo vedere che gli siamo stati sempre vicini. Come una famiglia’, è stato il pensiero dei ragazzi. Io avevo tenuto da parte per lui uno dei regalini che avevo distribuito all’Epifania, calze e caramelle". Due vite spazzate via in due mesi (Singh Sukhninder, indiano anche lui, fu pestato a sangue a fine ottobre mentre era sul marciapiede di viale IV Novembre, morì in ospedale 20 giorni dopo), che diventano tre se andiamo indietro nel tempo fino a maggio, quando toccò al 18enne Mohamed Thabet. "Se continua così, tra un anno non usciamo più di casa – la riflessione di Diletto –. L’altro giorno abbiamo fatto il giro e un ragazzo tremava come una foglia, mentre una ragazza che aveva visto l’accoltellamento era sotto choc. Bisogna fare qualcosa. Noi apriremo una casa in zona Santa Croce per i giovanissimi. Bisogna, soprattutto, salvare i ragazzini. Ci sono quelli che escono dai progetti d’accoglienza per minori che a 18 anni sono senza casa e senza soldi, per strada. E la strada di notte è terra di nessuno".