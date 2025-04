Sequestra per due giorni moglie e figlia

Dopo averla riempita di botte, con la complicità dei propri genitori, ha chiuso a chiave la compagna nella camera da letto, dove l’ha tenuta per due giorni insieme alla figlia minorenne. In questo periodo ha negato loro il cibo. E’ successo a Correggio (Reggio Emilia), dove un 37enne è stato denunciato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona. La madre, 60enne, è chiamata a rispondere in concorso dei reati di lesioni personali e sequestro di persona, mentre al padre, 70enne, viene contestato solo il sequestro di persona.