Sequestrate 3,5 tonnellate di riso sudamericano

Il controllo in un deposito alimentare a Campagnola ad opera dei carabinieri del reparto tutela agroalimentare di Parma, in stretta collaborazione con l’Azienda Usl, ha permesso di individuare oltre tre tonnellate e mezzo di riso sfuso, senza specifica documentazione giustificativa sulla rintracciabilità, procedendo al sequestro del riso per impedirne illecite commercializzazioni.

Durante il controllo i militari hanno constatato la presenza della notevole quantità di riso sfuso che, secondo gli accertamenti, era in procinto di essere commercializzato come prodotto italiano, pur se invece risulta provenire dal sud America. Il riso rinvenuto all’interno di big bags alimentari era etichettato come prodotto italiano, nonostante la realtà fosse diversa. Inoltre, i locali adibiti deposito alimentare versavano in carenti condizioni igienico-sanitarie. Per questo sono state disposte alcune prescrizioni e comminate sanzioni amministrative per le violazioni riscontrate dai carabinieri. In corso accertamenti per ricostruire il percorso del prodotto alimentare, oltre che la prevista destinazione finale.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha commentato l’operazione: "Si dimostra che il sistema funziona e chi tenta di ingannare i cittadini e danneggiare il Made in Italy viene fermato. La tracciabilità, la trasparenza e la concorrenza leale sono valori fondamentali per garantire qualità, sicurezza e rispetto per i produttori onesti. Difendere il nostro cibo, la nostra identità e la nostra economia agroalimentare significa difendere l’Italia".

Antonio Lecci