Non c‘è scampo per i bracconieri, sequestrati 20 chili di funghi dalle guardie ecologiche del Consorzio alto Appennino Reggiano. La ricerca di funghi è una passione sportiva, a volte irresistibile, che spinge alcuni ‘fungaioli’ a una sorta di bracconaggio senza alcun rispetto delle regole, come quella che vieta la raccolta due giorni la settimana (lunedì e venerdì) per il riposo del bosco.

Indispensabile avere il permesso rilasciato in vari punti vendita della montagna. In queste ultime settimane c’è stato un risveglio del bosco con la proliferazione di funghi boletus, questo naturalmente ha indotto molti appassionati a salire in montagna addentrandosi nei boschi e, in qualche caso, perdendo persino l’orientamento per il rientro sulla strada maestra. Difronte alla corsa degli appassionati che si recano nei boschi alla ricerca di porcini, di pari passo si muove la vigilanza che si occupa della tutela del sottobosco e del rispetto del regolamento funghi monitorando costantemente la situazione. Grazie a questo servizio nei giorni scorsi sono stati sequestrati 20 chili di funghi (17 in un solo giorno) dalle guardie del Consorzio Alto Appennino Reggiano.

Il piccolo esercito è costituito da 18 guardie ecologiche appartenenti al Consorzio Alto Appennino e preposte al controllo della raccolta funghi in supporto ai carabineri forestali. Le zone controllate in questi giorni sono state l’Abetina Reale, il Passo del Lagastrello, la zona di Cerreto Laghi fino ad arrivare a Pradarena. Complessivamente sono state effettuate 30 uscite per un totale di 650 persone controllate, molti sono stati trovati senza tesserino e sono state elevate in una settimana 15 sanzioni. Le guardie del Consorzio ricordano ai cercatori di funghi il dovere di rispettare il riposo del bosco, di lasciare puliti i luoghi frequentati e tutti devono essere in possesso del regolare permesso di raccolta e rispettare i quantitativi prescritti a seconda della tipologia del tesserino. "Purtroppo - afferma il presidente del Consorzio Dario Torri - i bracconieri si muovono al mattino presto e di notte entrano nei boschi con le macchine a fari accesi. E’ un fenomeno che cerchiamo di combattere, difficile da estirpare".

Settimo Baisi