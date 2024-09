Sequestrati 23 grammi di hashish nascosti dentro un’aiuola

Sequestrati 23 grammi di hashish trovati in un pacchetto di sigarette nascosto tra il battistrada e un’aiuola in via Eritrea. Il quantitativo è emerso durante alcuni controlli in zona stazione da parte dei militari della stazione di Reggio Principale e di una squadra di intervento operativo del 5° Reggimento carabinieri di Bologna. Si indaga per identificare il pusher. Lo stupefacente rinvenuto verrà depositato presso l’ufficio corpi di reato della Procura reggiana, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci. Nel quartiere della ferrovia, i luoghi in cui viene nascosta la droga, si stanno rivelando i più svariati: piante, contatori del gas, rami degli alberi, fori di vecchi sfoghi dei fiumi e pneumatici di auto in sosta, posti nei quali negli ultimi mesi sono stati effettuati importanti sequestri.