"Sequestrati da un uomo pericoloso. A una collega ha incrinato le costole"

"Il 16 dicembre sono stato aggredito da un corpulento paziente che ha finto di abbracciarmi e in un attimo mi ha strangolato sbattendomi contro il muro. Sono vivo – racconta un infermiere che ha vissuto l’infelice esperienza – solo perché era già arrivata la polizia e sono riusciti a liberarmi. Se mi avesse attaccato durante il turno di notte non sarei qui a raccontarlo. Solo 24 ore prima lo stesso paziente ha sputato in faccia a due infermieri: in questo caso devi sottoporti agli esami perché bisogna sincerarsi di non aver contratto una malattia. E il 5 settembre ci ha sequestrati nella guardiola, tenendoci d’occhio con una spranga di ferro. Al minimo movimento all’esterno l’uomo dava in escandescenze e abbiamo dovuto tappezzare i vetri con sacchetti neri per oscurare la visuale. La polizia è stata chiamata alle 7 del mattino, ma è arrivata dopo due ore. Ho fatto di tutto per tenere a bada e buono questo paziente, fumando con lui una sigaretta dopo l’altra e aiutandolo a urinare in un contenitore per rifiuti organici". "Siamo in guerra – aggiunge un collega – e penso di non tornare più in quel reparto. Il 10 dicembre un paziente ha colpito un’infermiera, incrinandole le costole e colpendo un altro infermiere agli occhi. E prima un altro infermiere ha rimediato una ventina di punti di sutura in testa".