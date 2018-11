Reggio Emilia, 26 novembre 2018 – Sono stati trovati in possesso di uccelli di specie protetta (foto), catturati illegalmente e maltrattandoli apponendo loro anelli non conformi alla regolamentazione, per poi rivenderli – a seconda delle tipologie e delle caratteristiche – a centinaia o addirittura migliaia di euro.

Così, sei persone – tutti espositori nella fiera dell’ornitologica di Reggio che si è tenuta nello scorso weekend nei padiglioni dell’ente di via Filangieri – sono state denunciate dai carabinieri forestali di Reggio Emilia, accusate a vario titolo, di reati per contraffazione ed uso abusivo di pubblici sigilli, illecita detenzione e commercio di avifauna protetta oltre che per acquisti di sospetta provenienza.

E sono stati sequestrati 71 uccelli di cui 17 di specie esotica, tra cui cardellini, lucherini, passeri solitari, assioli (venduti mediamente a un prezzo di 500 euro), peppole e usignoli giapponesi (che possono arrivare anche a 80mila euro per un esemplare) e verzellini europei, per un valore complessivo di circa 10mila euro. Inoltre sono state elevate sanzioni agli espositori irregolari per un totale di mille euro.

Il blitz è stato effettuato dai carabinieri forestali reggiani, guidati dal tenente colonnello Sandra Di Domenico, assieme anche a militari dell’Arma specializzati nel settore faunistico del Veneto e con la collaborazioni di personale delle associazioni di protezione animali Lipu, Legambiente e Cites.

Il sequestro si aggiunge a quello analogo compiuto lo scorso anno nell’ambito della stessa kermesse: in totale nel biennio sono 400 le speci di avifauna protette requisite per un valore di oltre 50mila euro. Gli uccelli sequestrati sono stati affidati al centro specializzato “Il Pettirosso” di Modena che provvederà alla liberazione in natura degli esemplari sotto la custodia del giudice del tribunale modenese Laura Galli. Mentre continuano le indagini della procura reggiana, coordinate dal pm Isabella Chiesi, per ricostruire la filiera illecita del traffico di animali protetti.

