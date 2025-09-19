Sequestrato l’allevamento di tacchini

C’è un’indagine in corso in merito al progetto dell’allevamento intensivo di tacchini, autorizzato in via Bonifica, nelle campagne tra Fabbrico, la zona industriale Ranaro di Villanova e la zona di Rolo.

Mercoledì in municipio si sono presentati i carabinieri. "Informiamo la cittadinanza – ha scritto l’amministrazione comunale fabbricese sulle pagine social dell’ente – che si tratta di una presenza dovuta all’ acquisizione della documentazione tecnica circa l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto della ditta Gobbi e Frattini di via Bonifica. Si tratta di un atto inerente le procedure in essere, al quale il nostro ufficio tecnico ha fornito tutta la collaborazione. Attendiamo fiduciosi confidando nell’ operato degli organi competenti".

Massimo riserbo, invece, sulla natura degli accertamenti. Nessuna altra spiegazione. Anche se i cittadini desiderano sapere al più presto di cosa si tratta, soprattutto per i timori che sono emersi da subito, già lo scorso anno, quando il progetto è emerso in modo lampante, prevedendo tre capannoni per una superficie di ottomila mq destinati ad allevamento di tacchini.

Nella zona si è pure costituito un Comitato Ambiente e Salute "per tutelare il territorio, l’ambiente e le persone".

Già l’anno scorso, durante un’affollata assemblea organizzata a Fabbrico sull’autorizzazione concessa per il progetto dell’allevamento, erano emersi i dubbi della locale amministrazione comunale, con il sindaco Roberto Ferrari a ribadire di non aver avuto margini per bloccare l’iter del progetto stesso. Secondo il Comitato, infatti, l’autorizzazione era stata concessa "tralasciando" alcuni aspetti tecnici come l’impatto sulla viabilità, il consumo d’acqua (in area già oggetto di ordinanze per limitazioni d’uso in periodi di siccità), emissioni di polveri sottili e impatto odorigeno. C’erano state pure azioni di contrasto al sistema previsto nell’allevamento, con animali allevati all’ingrasso. Intanto, davanti al cantiere è comparso il cartello di sequestro dell’autorità giudiziaria, eseguito dal nucleo forestale dei carabinieri.

Antonio Lecci