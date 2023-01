Sequestro di persona, correggese finisce in cella

La caserma di Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 25 gennaio 2023 – Coinvolto in un processo per tortura, lesioni personali, ricettazione, porto d’arma in luogo pubblico e rapina, un 44enne di Correggio, è stato raggiunto dai carabinieri e portato in cella per espiare la pena detentiva che è diventata esecutiva lo scorso dicembre. Massimo Carnevali è stato condannato a quatto anni e sei mesi di reclusione, mille euro di multa e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. In mattinata i carabinieri di Correggio hanno eseguito il provvedimento di arresto emesso dall’Ufficio esecuzioni penali di Verona, competente per i fatti legati al processo. L’uomo deve espiare una pena residua di tre anni, sette mesi e 17 giorni di carcere. La condanna si riferisce a un sequestro di persona avvenuto nell’estate del 2021 al confine tra le province di Verona e Mantova, coinvolgendo pure una 31enne albanese e due trentenni residenti nel Bresciano. La vittima, di 47 anni, era stato preso di mira da colpi di pistola alle gambe, segregato in un casolare e poi lasciato nudo e legato nelle campagne mantovane. Il correggese avrebbe collaborato alla preparazione del raid.