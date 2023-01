Serata con Franco Cardini tra storia e celebrazioni

È con un ospite d’eccezione – Franco Cardini - che la Società Reggiana di Studi Storici celebra due importanti ricorrenze: il quarantacinquesimo della sua fondazione voluta nel marzo 1978 dal compianto Direttore dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia, Gino Badini, di cui in quest’anno ricorre il decennale della morte. E quarantacinque anni quest’anno compie anche la rivista della Società, Reggio Storia, giunta al numero 177 .

L’appuntamento è per domani sera alle 21 nella Sala Padre Daniele da Torricella del Convento dei Frati Cappuccini, in via Ferrari Bonini.

Franco Cardini è storico e saggista, vera autorità per quanto riguarda il Medioevo. In questo incontro, molto atteso, presenterà il suo libro "L’ uomo dalla barba blu. Gilles de Rais e Giovanna d’Arco nel labirinto delle menzogne e delle verità", scritto a quattro mani con Marina Montesano. La figura di Barbablù secondo molti studiosi sarebbe stata ispirata a un personaggio storico realmente vissuto, il maresciallo di Francia Gilles de Rais, vissuto nella prima metà del quindicesimo secolo, che aveva combattuto nella guerra dei cent’anni e che fu compagno d’armi di Giovanna d’Arco.

Il libro è ricchissimo di particolari è trasporta nella Francia del secolo quindicesimo, in un mondo in trasformazione in cui l’antica società feudale andava verso la via del tramonto. La narrazione è avvincente e gli autori lasciano spesso la parola al maresciallo de Rais, con spezzoni della confessione del protagonista resa la notte precedente alla sua morte al racconto della storia.

Il volume è stato diviso in quindici capitoli che riprendono i misteri del rosario mariano: i misteri gaudiosi si soffermano sulla santità di Giovanna d’Arco, i gloriosi sulla vita sfarzosa di Gilles e i dolorosi sulle miserie dell’uomo.

Il campo di studi principale di Cardini è quello della storia delle Crociate, affrontato con studi su scritti cristiani e arabo-islamici. Cardini ritiene che le crociate non siano state uno scontro di civiltà o guerra di religione, ma un "pellegrinaggio armato" volto a mettere la Terra Santa sotto il controllo politico di singoli potentati cristiani.

Tutto questo senza che vi fosse la percezione, da una parte come dall’altra, dell’esistenza di due schieramenti nettamente distinti in funzione delle divisioni religiose: cristiani e musulmani si sono combattuti ma si sono anche alleati a seconda delle convenienze contingenti.

Stella Bonfrisco