Serata danzante E parcheggi gratis per tutti

Ecco il programma de ’La Festa’ del Pd per la giornata di oggi. Una domenica tutta da ballare sulle note della Band Ivana Group allo spazio Balera e con la musica dal vivo di Vittorio Bonetti e Robby Pellati al Piano Bar. Dalle 21.30 all’Iren Green Park Arena un evento dedicato ai giovani under 30 dal titolo ’La vita a 30 anni. Una serata di divertimento in collaborazione con il Fuori Orario per ballare la miglior musica anni ‘902000.

Anche quest’ anno alla Festa sarà presente lo Spazio Giochi a cura della Uisp di Reggio.

Tutte le sere si gioca ’come una volta’ con i giochi tradizionali, giochi da tavolo, giochi di abilità, giochi di movimento, disc golf, foot golf e minivolley con gli animatori Uisp. In alcune serate sarà poi possibile provare a cimentarsi con il tiro con l’arco. Una vera e propria cittadella dei bambini con

giostre e animazione per tutti i gusti.

Per domani alle 19 alla sala dibattiti è invece in programma il confronto fra Paolo Gentiloni e Graziano Delrio, intervistati dalla giornalista Lina Palmerini.

Una grande novità annunciata dal segretario provinciale Massimo Gazza riguarda i parcheggi. Per la prima, infatti, volta il parcheggio sarà gratuito per tutti i cittadini che nelle 16 serate si recheranno all’Iren Green Park. "Una misura pensata per favorire l’accesso alla Festa, limitare i disagi alla circolazione e agevolare la viabilità per i residenti", fanno sapere dall’organizzazione.