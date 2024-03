Serata dedicata a De Andrè:. Bassapadana in concerto

Una serata dedicata all’arte di Fabrizio De Andrè, interpretato e riletto dalla storica formazione reggiana dei Bassapadana. Il concerto è in programma stasera dalle 21 sul palco della Cantina Garibaldi, a Puianello di Quattro Castella, in via Giuseppe Di Vittorio.

Nati nel 1994, i Bassapadana propongono un repertorio che intreccia la musica popolare folk emiliana e le sonorità etniche. Vantano diverse esperienze interessanti come supporter di gruppi già affermati quali: Yo Yo Mundi, Lou Dalfin, Assalti Frontali, Modena City Ramblers. I Bassapadania hanno inciso "Il Millennio" un disco co-prodotto da "Il Manifesto" e recentemente "Canzoni, Preghiere, Italiani del terzo Millennio". Con Roberto Bragazzi a voce e chitarra, Emanuele Reverberi al violino, Franco Borghi alla fisarmonica, Massimo De Matteis alla batteria, Emanuele Brafa alla chitarra, per concerto che vuole ricordare il noto cantautore ligure, Fabrizio De Andrè, a 25 anni dalla scomparsa. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-1400762 oppure 340-9921261. Tra le produzioni dei Bassapadana figurano anche canzoni su temi di forte attualità, come una storia d’amore malata e per questo dal finale tragico.

Dopo gli anni del folk popolare estremo e ballate dalle sonorità balcaniche, i Bassapadana hanno vissuto una evoluzione, rivolgendosi a un pubblico più vasto.