Serata dedicata ad Antonio Ligabue

Stasera alle 20,30 al multisala del Cinecentrum di Gualtieri è in programma un nuovo evento della rassegna dedicata ai sessant’anni dalla scomparsa dell’artista Antonio Ligabue, nato in Svizzera il 18 dicembre del 1899 e deceduto proprio a Gualtieri il 27 maggio 1965. Viene proposto il film "Volevo nascondermi", con ingresso gratuito per tutti. Sono attesi anche il regista Giorgio Diritti, l’autore della colonna sonora, Marco Biscarini, e diversi attori che hanno partecipato alle riprese.

Prima della proiezione, dopo il saluto del sindaco, Federico Carnevali, è in programma un’intervista condotta da Gloria Negri che entrerà nel merito del grande lavoro di ricerca che ha preceduto sceneggiatura e set e del rapporto tra musica e racconto cinematografico. Una lettura accurata dell’interiorità del personaggio, l’amorevole attenzione con cui Giorgio Diritti fa emergere talento e arte quali mezzi per difendere e valorizzare la dignità umana, la perfetta interpretazione di Elio Germano, la bellezza e la luce dei nostri paesaggi fotografati con amore da Matteo Cocco, fanno di questo film un documento fondamentale nella interpretazione aggiornata dell’Antonio Ligabue uomo e artista.