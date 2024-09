Serata dedicata ai canti sciamani

Stasera alle 21 nel cortile del Palazzo Vecchio, al Mauriziano, in via Pasteur a Reggio, è in programma “Selvatica: canti sciamani erranti“, progetto poetico-musicale con Francesco Benozzi e Barbara Zanoni incentrato sul canto sciamanico, studiato in chiave antropologica ed etnografica e poi riportato alla sua natura selvatica, cioè alle selvagge modalità di manifestazione e trasmissione che gli sono proprie. Voci e suoni si incontrano nella loro nudità essenziale, per attraversare le preistoriche visioni animistiche del canto primordiale, con massima attenzione alla sua dimensione energetica e invisibile di cura, di consapevolezza e incantamento. ’Selvatica’ è un concerto che vive in quell’arcaica e indomita intersezione spazio-temporale in cui si muovono da milioni di anni foglie d’albero, uccelli nei cieli, pesci nei mari.