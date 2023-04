Serata dedicata al giudice Livatino

Alla vigilia del festival "Noi contro le mafie", al via il 10 maggio nel Reggiano con esponenti della lotta alla criminalità organizzata tra i quali il procuratore Nicola Gratteri, a Rio Saliceto è in programma un incontro con la giornalista Marilisa Della Monica, venerdì sera alle 21 alla Sala Osteriola del centro polivalente Biagini. Un’occasione per parlare del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia e definito "martire della giustizia e della fede" da Papa Francesco.

Si parlerà della figura di Livatino come "giudice" anche nella sua laicità, con l’intervento del sostituto procuratore di Bologna, Marco Imperato, ospite della iniziativa. Ingresso libero. I cittadini sono invitati a partecipare a questo appuntamento dedicato ai temi della legalità, che intende approfondire la conoscenza di un esponente dello Stato, vittima della criminalità organizzata.