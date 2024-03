Serata di football e solidarietà

Una serata all’insegna del calcio e della solidarietà. È quella che andrà in scena martedì a partire dalle 19 al ‘Borsalino Cafè’ di piazza Fontanesi, quando Gianpaolo Imbriani (foto) – fratello del compianto Carmelo, ex professionista con Napoli e Benevento – racconterà la sua esperienza di ‘giramondo’ a caccia di nuove esperienze e risorse da distribuire, attraverso la propria Onlus ‘Imbriani Non Mollare’, che ha lo scopo di raccogliere fondi per costruire nuovi centri sportivi in onore di chi non c’è più. Ha già percorso oltre 700mila km, attraversando 120 paesi e viaggiando in autostop o in bici per ottimizzare i costi. Martedì sera racconterà la sua esperienza con una testimonianza diretta che ha dato vita anche a un libro dal titolo ‘La storia di una promessa’ che potrà essere acquistato.