Serata di grande musica e poesia. Paolo Jannacci omaggia papà Enzo

"In concerto con Enzo" è lo spettacolo che stasera - alle 21 al Boiardo di Scandiano - Paolo Jannacci porta in scena. Alla voce e al pianoforte, Paolo Jannacci (foto) in trio rende omaggio a suo padre Enzo, cantautore milanese scomparso nel 2013. A Jannacci si uniscono Stefano Bagnoli (batteria e percussioni), Daniele Moretto (tromba, filicorno e cori), Marco Ricci (contrabbasso e basso elettrico), in una serata tra brani jazz originali e le canzoni più amate di Enzo.

‘Il poetastro’ - come si definiva Enzo Jannacci - è figura fondamentale per la storia del cantautorato italiano, nei suoi brani era capace di unire situazioni e mondi lontani tra loro grazie alla sua ironia e ai testi sempre in bilico tra allegria e tristezza. Jannacci è l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola con il suo sguardo poetico e bizzarro.

Questa eredità la porta in scena suo figlio Paolo, che insieme alla band porta al pubblico una serata di grande musica e poesia. Biglietti da 22 a 10 euro.

s.bon.