Serata di incidenti nella Bassa Scontri e uscite di strada: sei feriti

Una mezza dozzina di persone in ospedale, l’altra sera, per incidenti sulle strade della Bassa.

· In centro a Bagnolo, tra via Giuseppe Verdi e va Malaguzzi, si sono scontrate una Renault Clio condotta da un ventenne reggiano e una minicar con al volante una donna di 54 anni. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce rossa di Reggio, oltre al personale dell’automedica e dell’autoinfermieristica. E’ stato necessario l’intervento di una terza ambulanza per soccorrere un passante, colpito da un malore – per fortuna di lieve entità – dovuto probabilmente alla vista della scena dell’incidente. Gli automobilisti coinvolti nell’incidente sono stati trasportati al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi di media gravità. I carabinieri di Rubiera hanno eseguito i rilievi tecnici.

· Contemporaneamente i soccorsi sono stati mobilitati a Correggio (foto), in via Campagnola, strada ben nota per essere teatro di frequenti schianti e sbandate. Verso le 22 una ragazza di 23 anni, residente a Correggio, ha perso il controllo di una Lancia Ypsilon, finendo nel fossato laterale per poi schiantarsi contro un ponticello in cemento. Sono intervenuti sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale con i vigili del fuoco, per le prime cure alla donna e per mettere la vettura in sicurezza. Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo per la persona coinvolta. I carabinieri del nucleo radiomobile reggiano hanno eseguito gli accertamenti tecnici sulla dinamica della sbandata.

· In quegli stessi minuti un simile incidente è accaduto a Campagnola, in via Reggiolo, dove una donna è rimasta ferita dopo una sbandata in auto. Sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Fabbrico insieme ai carabinieri di Novellara. Le condizioni della conducente non risultano gravi.

· Incidenti, sempre l’altra sera, pure a Fabbrico e Novellara.

Antonio Lecci