Serata di recuperi in C2: il Celtic Bhoys vuole riprendersi la vetta. U19: l’Or domina tutti

Si recupera stasera la 4ª giornata di Serie C2, rinviata per l’ondata di maltempo di ottobre. Sfida ad alta quota in città, dove alle 21 l’Arena Sport è teatro del match tra Original Celtic Bhoys (10) e Montale (12): i padroni di casa, reduci dal turno di riposo, hanno perso la vetta a vantaggio dei modenesi e hanno intenzione di riprendersela, anche se di fronte c’è un avversario ancora a punteggio pieno che ha dominato la scena con ben 28 reti realizzate, di gran lunga il bottino più prolifico della categoria; i padroni di casa rispondono con un reparto difensivo molto solido, il meno battuto del torneo con sole 7 marcature subite. A caccia di continuità, davanti al pubblico amico, i Phoenix Cavriago (7): dopo la bella vittoria di sabato sul Bondanello, è in programma alle 20,20 al PalaAeB il match con l’Emilia Futsal Academy (10), altra pretendente al vertice. Nel campionato Under 19 nazionale sorride l’Or, che gioca a tennis con la Real Casalgrandese imponendosi 6-2: per i granata è il quinto successo in altrettanti match, che vale il primato a +5 su Bfc 1909 e Futsal Cesena, quest’ultima prossima avversaria degli uomini di Parutto (foto).