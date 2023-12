Serata di sensibilizzazione alla violenza sulle donne

Atletica Reggio promuove una serata di sensibilizzazione e di riflessione sul tema della violenza sulle donne, presente l’avvocato penalista Alice Minari, specializzata nella violenza di genere a livello penale, e la psicologa Giulia Costi. L’appuntamento è per questa sera alle 20,30 a Reggio, presso la Casa del Dono Avis di via Muzio Clementi 2A.

Spiega Paolo Codeluppi, presidente di Atletica Reggio: "Parleranno con noi e per noi del tema della violenza di genere, con approcci e analisi specifici, psicologhe e giuriste, così da precisare ed approfondire il percorso della sopraffazione, per affrontarla e rintuzzarla in ogni sua manifestazione e grado. Si spazierà in ogni ambito, quello culturale e sociale, quello affettivo ed educativo".

Mentre continua ad arricchirsi la scaletta degli interventi, che saranno moderati dall’avvocata Elena Martelli, è annunciata la presenza dell’azzurro di cross Yassin Bouih.