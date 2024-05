Serata ’Ginerdì’ al Bar Roma fra drink e musica

Un buon drink e buona musica. Sono questi i due ingredienti della serata Ginerdì prevista stasera al Bar Roma di Novellara, evento targato Edonè, società di organizzazione eventi fondata da due ragazzi reggiani, Mattia Morini e Davide Lumare e che ha come scopo quello di dare dei punti di aggregazioni per i ragazzi della Bassa dove di solito non c’è molta scelta per "fare serata". Intuitivo il perché del nome; il format della serata itinerante e non a cadenza fissa, infatti ha come giorno fisso il venerdì ed è prevista la degustazione di gin, da questo mix trae origine il titolo dell’evento. Si parte alle 23, con ingresso gratuito, per concludere a notte fonda ascoltando anche musica house e commerciale e fare due chiacchiere in compagnia.