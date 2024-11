Serata gospel per il Core. C’è il coro Flipiti Flops

Un concerto del coro gospel Flipiti Flops per sostenere il Core si terrà sabato, alle 21, al teatro San Prospero di Reggio.

L’iniziativa è organizzata dal Lions Club Reggio La Guglia-Matilde di Canossa. I biglietti (ingresso 20 euro) sono acquistabili in prevendita su Vivatiket e nella biglietteria del teatro. Il ricavato della serata contribuirà alla raccolta fondi ‘La nostra squadra del Core’ per l’ampliamento del reparto di ematologia. Il coro Flipiti Flops è nato nel 1997 e sono molti i concerti promossi con grande successo, principalmente con scopi solidali. Il pubblico ha sempre apprezzato ed elogiato il gruppo durante le sue tante esibizioni. Il repertorio del coro attinge alla discografia classica del genere gospel, ma costantemente rivisitato in chiavi diverse che spaziano dal blues al soul e da interpretazioni che si distinguono per intensità emotiva e potenza spirituale che si riflette nel modo in cui i coristi si esprimono attraverso le loro voci e movimenti. Nonostante i vari cambi di formazione, contraddistinti da diverse uscite e ingressi di nuovi componenti, segno comunque di vitalità e rinnovamento, il coro ha saputo rinnovarsi e proseguire nella continuità di un progetto che coniuga il canto e la gioia di stare insieme, l’amicizia e solidarietà. Ogni esibizione canora è preceduta dalla lettura della traduzione in italiano di ogni canzone in modo che anche il pubblico possa capire e prendere parte alla gioia del momento. Il coro ha alle spalle una carriera musicale lunghissima con oltre 100 concerti e può vantare la partecipazione al concerto di Luciano Ligabue l’8 dicembre 2001 al PalaPanini di Modena, concerti in teatri prestigiosi, in chiese delle province di Reggio, Modena, Parma, concerti pubblici ed eventi privati legati al sociale e beneficenza.

Matteo Barca