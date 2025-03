Serata in musica con cena

FABBRICO

Prende il via una nuova rassegna al circolo Arci di via Piave a Fabbrico, con 4 appuntamenti musicali abbinati a una cena. Si comincia il 29 marzo con "Il salotto dell’arte. Poesia, disegno e musica". Il 26 aprile tocca al live di "The blue moon boys", un viaggio musicale anni Cinquanta sulla Route 66. Il 17 maggio la presentazione del libro "Pezzi mancanti" di Renzo Giannoccolo ed Emanuele Pantaleoni con la parte musicale affidata a Vanni Cigarini. Il 14 giugno ospite sarà Claudio Messori con "Puntautore". Per la partecipazione alle varie serate si chiede di prenotare entro il mercoledì sera precedente l’appuntamento in questione, inviato un messaggio whatsapp al 333 3768194.