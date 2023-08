Serata tra acrobati, giocolieri, fachiri e lanciatori di coltelli

Una domenica a tutto circo per Estate popolare. Stasera dalle 20,30 al rione Don Pasquino Borghi a Reggio va in scena il Circus Cabaret, spettacolo multidisciplinare con numeri di circo di artisti professionisti – mangiafuoco, clown, equilibristi su bottiglie, giocolieri, lanciatori di coltelli, fachiri, acrobati – come Christel Dicembre, Andrea Menozzi, Rosita Lioy, Luca Macca, Simone Vaccari, insieme agli aspiranti circensi che hanno frequentato i laboratori del "Circo sotto Casa". E alle 21,15 all’Arena Stalloni viene proposto in anteprima il film "La lunga corsa. Una commedia stralunata" di Andrea Magnani, con la presenza del regista in dialogo col pubblico. Il film è stato realizzato quest’anno da una produzione italo-ucraina.