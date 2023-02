Proseguono gli aperitivi teatrali di "Piacere, Boudoir!", al Palazzo Vecchio del Mauriziano, in via Scaruffi a Reggio. Oggi dalle 19 nella sala Atlante è in programma una nuova animazione in un’atmosfera arricchita da aperitivo e servizio bar, con cocktail dedicati alla serata, con cultura, teatro e letteratura in primo piano. L’appuntamento odierno è dedicato a "Noir", serata a lume di candela con le storie di paura del Giappone. L’evento è realizzato dal Teatro del Cigno per il progetto "Quartiere Bene Comune". Per informazioni e prenotazioni: [email protected]